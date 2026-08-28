Tödlicher Bergunfall: Deutscher (56) stürzt am Hohen Ifen 200 Meter ab

Am Hohen Ifen in Vorarlberg kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Bergunfall. Ein 56-jähriger Deutscher stürzte beim Aufstieg rund 200 Meter über eine Felswand ab.

Ein tödlicher Bergunfall ereignete sich am Donnerstag, 27. August, im Bereich des Hohen Ifen. Ein 56-jähriger Deutscher kam beim Aufstieg in Richtung Gipfel aus bisher unbekannter Ursache zu Fall und stürzte anschließend über eine steile Felswand. Der Mann fiel dabei rund 200 Meter in die Tiefe. Weitere Wanderer, die sich in der Nähe befanden, wurden Zeugen des Unfalls und setzten sofort einen Notruf ab.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Nach dem Alarm wurde der Notarzthubschrauber „Gallus 1“ zum Unfallort geschickt. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus, konnten für den Verunglückten jedoch nichts mehr tun. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des 56-Jährigen festgestellt werden. Warum der Mann beim Aufstieg stürzte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.