Seit drei Tagen vermisst: Nach diesem Urlauber (61) wird gesucht

Seit Mittwoch fehlt von einem 61-jährigen Urlauber aus Deutschland jede Spur. Auch am Freitag wurde das Gebiet rund um den Hohen Ifen erneut systematisch abgesucht - bislang ohne Erfolg.

Die Suche nach einem seit Mittwoch vermissten 61-jährigen Deutschen geht weiter. Der Mann war alleine aus seiner Unterkunft in Oberstdorf aufgebrochen und wurde zuletzt im Bereich der Ifen-Bergbahn in Hirschegg gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Am Freitag, 28. August, starteten die Einsatzkräfte bereits ab 6 Uhr erneut eine groß angelegte Suchaktion. Das gesamte relevante Gebiet rund um den Hohen Ifen und angrenzende Bereiche wurde dabei systematisch kontrolliert.

Drohnen durchsuchen schwer zugängliches Gelände

Bereits am Donnerstag waren umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt worden. Auch am Freitag konzentrierten sich die Einsatzkräfte insbesondere auf jene Bereiche, die aufgrund des Geländes und des möglichen Aufenthaltsbereichs des Vermissten als besonders relevant eingestuft wurden. Unterstützt wurde die Suche erneut durch die Drohnenstaffel Vorarlberg. Zusätzlich waren speziell ausgerüstete Drohnenkräfte aus dem Allgäu in Deutschland im Einsatz. Die Ergebnisse der neuerlichen Suche wurden anschließend mit den Erkenntnissen aus den bisherigen Maßnahmen abgeglichen. Trotz der intensiven Absuche konnte der 61-Jährige bislang nicht gefunden werden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei setzt deshalb weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Mann seit seinem Verschwinden am 26. August gesehen hat oder Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal melden.

Die Polizei hat folgende Beschreibung des Vermissten veröffentlicht: Größe: etwa 178 Zentimeter

etwa 178 Zentimeter Gewicht: rund 90 Kilogramm

rund 90 Kilogramm Statur: korpulent

korpulent Haut: hell

hell Haare: braun und kurz

braun und kurz Augen: braun

braun Brille: Brillenträger

Brillenträger Bekleidung: derzeit unbekannt

Mann benötigt Medikamente

Die Suche ist auch deshalb dringend, weil der Urlauber auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen ist. Wer den 61-Jährigen im Kleinwalsertal oder im Bereich des Hohen Ifen gesehen hat, wird daher dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8129 zu melden. Die Suche nach dem Vermissten dauert weiterhin an.