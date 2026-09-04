Akute Warnmeldung: Schockanrufe von falschen Polizisten

In Vorarlberg häufen sich derzeit wieder Betrugsversuche am Telefon. Wie die Landespolizeidirektion mitteilt, sind Kriminelle aktuell besonders aktiv unterwegs und nutzen eine altbekannte, aber extrem hinterhältige Masche.

Kriminelle nutzen derzeit eine fiese Mache, um vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen.

Kriminelle nutzen derzeit eine fiese Mache, um vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen.

Im Visier der Betrüger sind vor allem ältere Menschen. Die Täter geben sich laut der LPD Vorarlberg am Telefon als falsche Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Gerichtsbedienstete aus. Mit dramatischer Stimme konfrontieren sie die Angerufenen mit einer Hiobsbotschaft: Ein naher Angehöriger habe angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sitze nun in Haft. Um eine sofortige Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine hohe Kaution fällig.

Gezieltes Ausnutzen von Schockmomenten

Die Betrüger nutzen den ersten Schock gezielt aus und setzen ihre Opfer massiv unter Druck. Im Gespräch fragen sie systematisch nach Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen im Haushalt. Die Wertsachen sollen anschließend direkt an der Haustür an einen angeblichen „Gerichtsdiener“ übergeben werden. Da solche Anrufwellen erfahrungsgemäß phasenweise sehr intensiv ablaufen, bittet die Polizei Vorarlberg um erhöhte Aufmerksamkeit in der Bevölkerung.