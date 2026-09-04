Akute Warnmeldung: Schockanrufe von falschen Polizisten
In Vorarlberg häufen sich derzeit wieder Betrugsversuche am Telefon. Wie die Landespolizeidirektion mitteilt, sind Kriminelle aktuell besonders aktiv unterwegs und nutzen eine altbekannte, aber extrem hinterhältige Masche.
Im Visier der Betrüger sind vor allem ältere Menschen. Die Täter geben sich laut der LPD Vorarlberg am Telefon als falsche Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Gerichtsbedienstete aus. Mit dramatischer Stimme konfrontieren sie die Angerufenen mit einer Hiobsbotschaft: Ein naher Angehöriger habe angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sitze nun in Haft. Um eine sofortige Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine hohe Kaution fällig.
Gezieltes Ausnutzen von Schockmomenten
Die Betrüger nutzen den ersten Schock gezielt aus und setzen ihre Opfer massiv unter Druck. Im Gespräch fragen sie systematisch nach Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen im Haushalt. Die Wertsachen sollen anschließend direkt an der Haustür an einen angeblichen „Gerichtsdiener“ übergeben werden. Da solche Anrufwellen erfahrungsgemäß phasenweise sehr intensiv ablaufen, bittet die Polizei Vorarlberg um erhöhte Aufmerksamkeit in der Bevölkerung.
So schützen Sie sich:
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Keine Details nennen: Geben Sie niemals am Telefon Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse, Bargeld oder Wertsachen. Weder die Polizei noch Gerichte verlangen solche Informationen am Telefon.
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Sofort auflegen: Beenden Sie verdächtige Telefonate umgehend. Fragen Sie im Zweifel nach dem Namen des Beamten, der Dienststelle und der genauen Durchwahl.
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Angehörige kontaktieren: Legen Sie auf und rufen Sie die betroffenen Verwandten direkt unter deren bekannter Nummer an, um den angeblichen Unfall zu überprüfen.
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Echte Polizei rufen: Wenden Sie sich über die Ihnen bekannte Festnetznummer oder den Notruf an Ihre örtliche Polizeidienststelle.
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Umfeld warnen: Sprechen Sie mit Verwandten, Bekannten und älteren Nachbarn über diese Betrugsmasche, um sie vor Verlusten zu schützen.