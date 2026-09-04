Von Traktor überrollt: Landwirt kam bei tragischem Unfall ums Leben

Ein Arbeitsunfall endete am Freitag für einen 67-jährigen Landwirt tödlich. Wegen der nicht angezogenen Handbremse geriet der Traktor ins Rollen und überrollte den Landwirt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Am 4 September 2026 gegen 10.59 Uhr kam es in Höchst (Vorarlberg) zu einem Arbeitsunfall mit Todesfolge. Ein 67-jähriger Landwirt verrichtete alleine Arbeiten auf dessen Feld mit seinem Traktor, welcher mit einer Walze ausgerüstet war. Aufgrund eines Problems mit der Walze stieg der Lenker aus dem Traktor aus und begab sich unter das Fahrzeug. Wegen der nicht angezogenen Handbremse geriet der Traktor ins Rollen und überrollte den Landwirt mit dem linken hinteren Reifen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.