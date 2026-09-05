10-Jähriger E-Scooter-Fahrer bei Fahrerflucht verletzt: Polizei sucht Zeugen

Ein Unfall im Kreuzungsbereich Ringstraße/Schleife hält die Polizei Rankweil (Vorarlberg) auf Trab. Heute Vormittag gegen 10.20 Uhr wurde dort ein zehnjähriger Bub von einem Auto erfasst. Der Fahrer flüchtete anschließend.

Der 10-Jährige war am Samstag, dem 5. September 2026, gegen 10.20 Uhr auf seinem E-Scooter aus Richtung Sulz kommend unterwegs in Richtung Ortszentrum. Zeitgleich bog ein bislang unbestimmter Autofahrer von der Schleife nach links in die Ringstraße ein. Dabei schnitt der Lenker die Kurve offenbar deutlich und touchierte das Kind, das sich gerade unmittelbar nach dem Schutzweg befand.

Autofahrer setzte Fahrt unvermindert fort

Der Bub konnte einen Sturz zwar verhindern, zog sich durch den Anprall jedoch Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Knie zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unvermindert in Richtung Sulz fort, ohne anzuhalten oder nach dem Verletzten zu sehen. Die Exekutive sucht nun nach dem Unfallverursacher sowie nach Augenzeugen des Vorfalls.

Tathergang und Fahrzeugbeschreibung: Fahrzeug: Braun-grauer PKW mit Kennzeichen aus dem Bezirk Feldkirch (FK)

Fahrerbeschreibung: Älterer Mann mit grauem Haar und Brille

Unfallort & Zeit: Rankweil, Kreuzung Ringstraße/Schleife, 05.09.2026 um 10.20 Uhr

Hinweise zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder zum gesuchten Lenker nimmt die Polizeiinspektion Rankweil unter der Telefonnummer 059 133 8158 entgegen. Der Fahrzeuglenker selbst wird dringend aufgefordert, sich bei der Dienststelle zu melden.