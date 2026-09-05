Betrunkener Autofahrer landet nach Kollision im Wassergraben

Ein Abbiegemanöver auf der Lustenauer Straße (L203) endete am Samstagvormittag in einem Desaster.

Der 54-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest - ein anschließender Alkotest fiel positiv aus.

Der 54-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest - ein anschließender Alkotest fiel positiv aus.

Gegen 10.45 Uhr war am Samstag, dem 5. September 2026, ein 54-jähriger Autofahrer von Hohenems (Vorarlberg) in Richtung Lustenau unterwegs, als er auf Höhe von Straßenkilometer 5,06 nach rechts in einen Feldweg einbiegen wollte.

Nachfolgendes Auto krachte in abbiegenden Wagen

Dabei übersahen die Beteiligten die Gefahr: Das nachfolgende Auto eines 51-Jährigen krachte aus noch ungeklärter Ursache frontal in die rechte Seite des abbiegenden Wagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert und kamen erst im angrenzenden Wassergraben zum Stillstand.

54-Jähriger verletzt: Alkotest verlief positiv

Der 54-jährige zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei wehte den Beamten eine Fahne entgegen – ein Alkotest verlief positiv. Der 51-jährige zweite Lenker blieb glücklicherweise unverletzt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden, weshalb sie von der Unfallstelle geborgen werden mussten.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten rückte ein Großaufgebot an: Die Ortsfeuerwehr Hohenems war mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz, unterstützt von Rettungsdienst, Notarzt und fünf Polizeibeamten. Die L203 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer des Einsatzes nur eingeschränkt befahrbar.