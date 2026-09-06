Nach Schrecksekunde: 17-Jährige mit Moped gestürzt, unbekannter Autofahrer gesucht

Am frühen Freitagabend ist es in Dornbirn zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 17-jährige Mopedfahrerin leicht verletzt wurde. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Beteiligten.

Zu einem Zusammenstoß von Moped und Auto kam es zwar nicht, durch den Schock kam die Jugendliche aber trotzdem zu Sturz.

Zu einem Zusammenstoß von Moped und Auto kam es zwar nicht, durch den Schock kam die Jugendliche aber trotzdem zu Sturz.

Gegen 19.35 Uhr war die Jugendliche am Freitag, dem 4. September 2026, auf der Forachstraße in Richtung Rohrbach (Dornbirn, Vorarlberg) unterwegs. Als sie an der Kreuzung mit der Gemeindestraße Rohrbach nach links abbiegen wollte, bemerkte sie ein von rechts kommendes Auto. Offenbar erschrak die 17-Jährige durch das herannahende Fahrzeug so sehr, dass sie das Lenkrad ruckartig nach links riss und die Kontrolle über ihr Moped verlor.

Suche nach zweitem Unfallbeteiligten

Das Zweirad stürzte um. Zu einer direkten Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Die Jugendliche erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen, am Moped entstand Sachschaden. Der bislang unbekannte Autofahrer hielt nach dem Vorfall nicht an, sondern setzte seine Fahrt ungehindert fort. Ob der Lenker das Geschehen überhaupt bemerkt hat, ist derzeit noch unklar. Der beteiligte Auto-Lenker sowie Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrzeug machen können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn unter der Telefonnummer 059 133 8140 in Verbindung zu setzen.