Marder löst Kurzschluss aus: 8.000 Haushalte im Ländle ohne Strom

Ein kleiner Marder hat vergangene Nacht im Ländle für mächtig Wirbel gesorgt: Das Tier legte gegen 23.50 Uhr mit einem Kurzschluss im Umspannwerk Frastanz ein ganzes Netz lahm.

Der Marder löste auf einem Großtransformator einen Kurzschluss aus.

Der Marder löste auf einem Großtransformator einen Kurzschluss aus.

In der Nacht auf den heutigen Montag, dem 7. September 2026, löste ein Marder einen knapp vierminütigen Stromausfall in Vorarlberg aus. Das Tier verursachte gegen 23.50 Uhr einen Kurzschluss an einem Großtransformator im Umspannwerk Frastanz (Bezirk Feldkirch). Wie die die Illwerke VKW-Tochter Vorarlberg Netz einen Bericht von „VOL.at“ bestätigte, saßen rund 8.000 Haushalte zwischen Frastanz und Nenzing für genau 3 Minuten und 40 Sekunden im Dunkeln.

Das Tier klettere direkt auf den Großtransformator

Laut Angaben der Illwerke VKW kletterte der Marder direkt auf den Großtransformator, überbrückte dabei zwei Phasen und löste so den Kurzschluss aus. Dank schneller Umschaltungen im Netz hatten die betroffenen Haushalte nach kurzer Zeit wieder Strom. Nach abschließenden Reparaturarbeiten am Vormittag läuft der Betrieb wieder vollständig normal. Durch zügige Netzumschaltungen konnten die betroffenen Haushalte rasch wieder ans Stromnetz angeschlossen werden. Nach abschließenden Reparaturarbeiten am Vormittag läuft die Versorgung wieder wie gewohnt im Normalbetrieb.

Warst du auch vom Stromausfall betroffen? Ja, bei mir ist auch kurz der Strom ausgefallen Nein, ich habe nichts davon mitbekommen Ich wohne nicht in der betroffenen Region Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 15:47 Uhr aktualisiert