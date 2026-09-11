Schüsse in Bregenz: Verkäufer gibt Tankstellen-Räuber nicht, was er will

Der tatverdächtige 18-Jährige soll den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und vom Verkäufer Geld gefordert haben. Doch dieser kam der Aufforderung nicht nach und verließ den Tankstellenshop. Daraufhin soll der 18-Jährige dem Verkäufer nachgelaufen sein und habe laut Informationen der Polizei mit einer Schreckschusswaffe „mehrere Schüsse“ abgegeben. Danach verließ er die Tankstelle. Die Polizei konnte den 18-Jährigen schließlich im Nahbereich auffinden und festnehmen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an, heißt es seitens der Beamten abschließend.