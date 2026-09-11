Schüsse vor Tankstelle: 18-Jähriger nach Raubversuch festgenommen

Ein Tankstellenmitarbeiter weigerte sich, einem mutmaßlichen Räuber Geld zu geben – dann eskalierte die Situation. Ein 18-Jähriger soll dem Verkäufer nachgelaufen sein und vor dem Shop mehrere Schüsse abgegeben haben.

Ein versuchter Raub auf eine Tankstelle hat am Donnerstagabend (10. September) in Bregenz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Szenen wirken wie aus einem schlechten Film: Ein 18-Jähriger soll Geld von einem Mitarbeiter gefordert und anschließend vor dem Tankstellenshop mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben haben.

Mehrere Schüsse abgegeben

Aber der Reihe nach: Wie die Polizei schildert, betrat der 18-Jährige gegen 23 Uhr den Verkaufsraum und verlangte vom Verkäufer Geld. Der Mitarbeiter kam der Forderung allerdings nicht nach und verließ den Shop. Daraufhin soll ihm der Tatverdächtige nachgelaufen sein. Vor der Tankstelle soll der 18-Jährige schließlich mehrmals mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Danach verließ er das Gelände. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Weit kam der Tatverdächtige allerdings nicht: Bereits verständigte Polizeistreifen konnten ihn kurz darauf in der Nähe der Tankstelle festnehmen. Die Ermittlungen laufen.