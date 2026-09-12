Rauchentwicklung im Pfändertunnel: Vollsperrung am Samstagmorgen

Ein Bremsdefekt an einem Lkw hat am frühen Samstagmorgen, dem 12. September 2026, zu einer vorübergehenden Komplettsperrung des Pfändertunnels (A14) geführt.

Gegen 05.30 Uhr schlug am heutigen Samstagmorgen die Überwachung Alarm: Im Tunnelabschnitt in Fahrtrichtung Tirol entwickelte sich bei einem Sattelkraftfahrzeug dichter Rauch. Wie die Einsatzkräfte feststellten, hatten während der Fahrt die Bremsen des Sattelanhängers blockiert. Durch die enorme Reibung erhitzte sich die Anlage massiv und führte zu der starken Rauchentwicklung.

Feuerwehren konnten Bremsen mit Wasser kühlen

Die angerückten Feuerwehren kühlten die festgefressenen Bremsen vorsorglich mit Wasser herunter. Erst als die Temperatur unter die kritische Marke von 100 Grad Celsius fiel, löste sich die Blockade wieder. Das Fahrzeug konnte die Fahrt schließlich eigenständig fortsetzen und wurde von der Polizei, dem ASFINAG-Streckendienst und der Feuerwehr bis zur nächsten Betriebsumkehr begleitet.

Auswirkungen auf den Frühverkehr

Für die Dauer des Rettungseinsatzes mussten aus Sicherheitsgründen beide Tunnelröhren voll gesperrt werden. Während die Röhre in Fahrtrichtung Deutschland um 06.30 Uhr wieder freigegeben wurde, war die Röhre Richtung Tirol noch eine halbe Stunde länger, also bis 7 Uhr, gesperrt. Verletzte gab es bei dem Zwischenfall nicht, auch am Fahrzeug oder der Tunnelinfrastruktur entstand nach ersten Angaben kein Sachschaden. Der Rauch blieb auf den unmittelbaren Bereich der Bremsanlage beschränkt.