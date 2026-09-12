Leicht dehydriert, aber unverletzt: 91-Jährige Seniorin auf Berggipfel entdeckt

Glückliches Ende einer dramatischen Suchaktion im Bregenzerwald: Eine 91-jährige Heimbewohnerin, nach der am Freitagnachmittag stundenlang gefahndet wurde, ist auf dem Gipfel des Geißkopfs (1.189 Meter Höhe) entdeckt worden.

Erst die Ortung ihres Mobiltelefons brachte den Durchbruch und verkleinerte die Suchzone für die Helfer auf rund einen Kilometer.

Erst die Ortung ihres Mobiltelefons brachte den Durchbruch und verkleinerte die Suchzone für die Helfer auf rund einen Kilometer.

Große Suchaktion im Bregenzerwald: Eine vermisste 91-jährige Pflegeheimbewohnerin wurde am Freitagnachmittag nach stundenlanger Suche auf dem Gipfel des Geißkopfs gefunden. Bei dem Einsatz war auch eine Drohne beteiligt. Die Seniorin überstand den Ausflug bis auf eine leichte Dehydrierung unverletzt.

Seniorin über Handy erreichbar, doch konnte ihren Standort nicht beschreiben

Gegen 14.30 Uhr gelang den Einsatzkräften zwar ein telefonischer Kontakt über das Handy der 91-Jährigen, doch die sichtlich orientierungslose Seniorin konnte ihren Standort nicht beschreiben. Das berichtet zuerst der ORF. Ein entscheidender Durchbruch gelang erst durch eine Handypeilung: Sie ermöglichte es, den Suchradius im unwegsamen Gelände auf einen Umkreis von etwa einem Kilometer einzuschränken.

Gegen 17 Uhr dann die Entwarnung

Bei der aufwendigen Suchaktion setzte die Bergrettung auch eine Drohne ein, um das unübersichtliche Gebiet aus der Luft abzusuchen. Gegen 17 Uhr gab es schließlich Entwarnung: Die 91-Jährige wurde unweit des Gipfelkreuzes am Geißkopf entdeckt. Abgesehen von einer leichten Dehydrierung hatte die Seniorin den beschwerlichen Weg völlig unverletzt überstanden.