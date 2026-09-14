Chalet und Stall in Flammen: Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Im Großen Walsertal in Vorarlberg ist am Sonntagnachmittag ein Stallgebäude in Brand geraten. Das Feuer griff in weiterer Folge auf ein Chalet über. 146 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, einer wurde dabei verletzt.

Keinen ruhigen Sonntag hatten die Feuerwehren im Großen Walsertal in Vorarlberg. Am 13. September gegen 15.30 Uhr ging die Meldung über einen Stallbrand in Faschina (Ortsteil von Fontanella) ein. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Vom Stall breitete sich das Feuer auf das angrenzende Wohngebäude aus.

Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Chalets zu verhindern. Ein direkt danebenstehendes Chalet wurde allerdings durch die enorme Hitze beschädigt, so die Polizei. Für die Nachlöscharbeiten rückte sogar ein Bagger an. Erst gegen 20.40 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

Feuerwehrmann verletzt

Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich niemand im betroffenen Gebäude. Bei den Löscharbeiten wurde jedoch ein Feuerwehrmann aus Damüls verletzt. Er erlitt am Oberschenkel eine etwa handgroße Verbrennung zweiten Grades und wurde ins LKH Bludenz gebracht.

146 Florianis im Einsatz

Insgesamt standen 146 Feuerwehrleute aus dem Großen Walsertal und dem Bregenzerwald im Einsatz. Auch Rettung, Polizei und eine Feuerwehrdrohne waren vor Ort. Wie es zu dem Brand kam, wird noch ermittelt.