Unternehmen nach 350.000-Euro-Strafe in die Insolvenz geschlittert

Am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) wurde auf Eigenantrag ein Konkursverfahren über das Vermögen der MAFM Holding GmbH mit Sitz in Dornbirn eröffnet.

Am Montag, 14. September 2026, wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun berichten, ist die MAFM Holding GmbH pleite. Vom Konkurs ist kein Dienstnehmer betroffen, die Verbindlichkeiten betragen derzeit rund 350.000 Euro, so der KSV1870. Das Unternehmen mit Sitz in Dornbirn hatte als einzigen Zweck, eine Unternehmensübernahme abzuwickeln. Der KSV1870 fasst das Ganze folgendermaßen zusammen: „Diese ist gescheitert. Daraus resultiert eine Vertragsstrafe in Höhe von 350.000 Euro. In weiterer Folge ist Zahlungsunfähigkeit eingetreten.“ Und der AKV weiß noch: „Eine Unternehmensfortführung wird nicht angestrebt. Das Unternehmen hat seine Tätigkeit bereits

eingestellt. Das Unternehmen soll liquidiert werden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2026 um 15:10 Uhr aktualisiert