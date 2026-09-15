11-jähriger Bub am Skaterplatz bedrängt: Polizei sucht Zeugen

Am Nachmittag des 14. September 2026 ist es auf dem Skaterplatz in Lustenau (Vorarlberg) zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 11-jähriger Junge von einer Dreiergruppe belästigt und körperlich drangsaliert wurde.

Während ein Mittäter bereits ermittelt werden konnte, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Während ein Mittäter bereits ermittelt werden konnte, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei konnte bereits einen Beteiligten ausforschen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den beiden anderen Jugendlichen. Gegen 16.30 Uhr hielten sich zwei 11-jährige Buben auf dem Skaterplatz auf, als sie von drei unbekannten Jungen angesprochen und beleidigt wurden. Im Verlauf der Auseinandersetzung entwendete einer der Unbekannten das Fahrrad eines der 11-Jährigen und fuhr damit weg. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Szene teilweise und forderte die Gruppe auf, das Rad zurückzugeben, woraufhin diese die Beute vorerst wieder herausgab.

Es gelang schließlich die Flucht

Wenig später drangsalierten die drei Jugendlichen den 11-Jährigen jedoch erneut verbal sowie körperlich und versuchten wiederholt, ihm sein Fahrrad zu entreißen. Dem Buben gelang schließlich die Flucht. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizeiinspektion Lustenau sucht nach Personen, die den Vorfall auf dem Skaterplatz beobachtet haben oder Angaben zur Identität der beiden beschriebenen Jugendlichen machen können. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Lustenau unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8144 gemeldet werden.