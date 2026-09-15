Fahrt endet an Eingangstreppe eines Hauses: 54-Jährige verletzt

Eine Autofahrt endete am Dienstagmorgen in Höchst an der Eingangstreppe eines Hauses. Eine 54-Jährige kam in einer Linkskurve von der Straße ab und wurde bei dem Unfall verletzt.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Eingangstreppe eines Hauses. Die 54-jährige Lenkerin wurde verletzt.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Eingangstreppe eines Hauses. Die 54-jährige Lenkerin wurde verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 15. September 2026, gegen 7.50 Uhr auf der Landstraße in Höchst. Eine 54-jährige Autofahrerin war in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie im Bereich einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Auto prallt gegen Eingangstreppe

Das Fahrzeug kollidierte in weiterer Folge mit der Eingangstreppe eines Hauses. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst. Anschließend kam das Auto quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Sie begab sich laut Polizei selbstständig ins Krankenhaus Dornbirn. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Betriebsmittel auf der Straße

Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Außerdem traten Betriebsmittel aus und verunreinigten die Fahrbahn. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten musste der Verkehr im betroffenen Bereich wechselseitig angehalten werden. Warum die Autofahrerin in der Kurve von der Straße abkam, ist derzeit noch unklar.