Nächtlicher Einbruch in Pizzeria: Jugendbande auf der Flucht gestoppt

Ein nächtlicher Einbruch in einer Pizzeria im Dornbirner Stadtgebiet (Vorarlberg) führte am frühen Montagmorgen zur Festnahme von drei Jugendlichen. Das Trio im war gewaltsam in das Lokal eingedrungen.

Der Vorfall ereignete sich am 14. September gegen 1 Uhr nachts. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die drei männlichen Tatverdächtigen unter Einsatz bloßer Körperkraft Zutritt zum Gebäude. Was die mutmaßlichen Einbrecher offenbar nicht bedacht hatten: Eine installierte Alarmanlage schlug umgehend an und rief die Polizei auf den Plan.

Bei Ertönen der Alarmanlage wurden die Jugendlichen nervös

Durch das gewaltsame Eindringen schlug die Alarmanlage des Gebäudes sofort an und alarmierte direkt die Einsatzkräfte. Als die mutmaßlichen Einbrecher die anrückende Polizei aus dem Inneren des Lokals bemerkten, ergriffen sie über ein Fenster panisch die Flucht. Die Beamten reagierten rasch und konnten das Trio im Nahbereich des Tatorts stellen.

13-Jähriger versuchte, sich in einem Garten zu verstecken

Während der 14-Jährige und der 16-Jährige noch auf offener Straße festgenommen wurden, versuchte sich der 13-Jährige im Garten eines nahegelegenen Grundstücks zu verstecken. Die Polizei spürte ihn jedoch rasch auf und hielt ihn an. Bei der anschließenden Vernehmung zeigte sich der 14-Jährige umfassend geständig. Für ihn ging es nicht nach Hause: Über ihn wurde die Untersuchungshaft verhängt. Sein 16-jähriger Komplize wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt.