60 Liter Hydrauliköl an Vorarlberger Bahnhof ausgetreten

Die Feuerwehr Frastanz wurde zu einem Einsatz am Containerverladeplatz des ÖBB-Bahnhofs alarmiert. Rund 60 Liter Hydrauliköl wurden gebunden und die Fläche gereinigt.

Die Einsatzkräfte banden das ausgetretene Öl mithilfe von Ölbindemittel und reinigten danach die betroffene Fläche.

Die Einsatzkräfte banden das ausgetretene Öl mithilfe von Ölbindemittel und reinigten danach die betroffene Fläche.

Am heutigen Dienstag um 16:26 Uhr wurde die Feuerwehr Frastanz (Vorarlberg) zu einem Einsatz am ÖBB-Bahnhof auf dem Containerverladeplatz alarmiert. Unter dem Einsatzstichwort T1 galt es, eine Ölspur von circa 60 Litern ausgetretenem Hydrauliköl zu beseitigen.

Einsatzkräfte banden das Öl

Die Einsatzkräfte banden das ausgetretene Öl mithilfe von Ölbindemittel und reinigten danach die betroffene Fläche. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an ein zuständiges Fachunternehmen übergeben.