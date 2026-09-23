Schweres Bauteil kippt auf Lehrling (15): Polizei ermittelt gegen Kranfahrer

Ein 15-jähriger Lehrling ist am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Rankweil verletzt worden. Eine Stahlschalung kippte um und traf den Jugendlichen am Bein.

Eine umkippende Stahlschalung traf den 15-jährigen Lehrling am rechten Bein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine umkippende Stahlschalung traf den 15-jährigen Lehrling am rechten Bein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auf einer Baustelle in Rankweil kam es am 23. September gegen 13.50 Uhr zu einem Arbeitsunfall. Ein erst 15 Jahre alter Lehrling wurde dabei am rechten Bein verletzt.

Stahlschalung kippt um

Zum Unfallzeitpunkt war ein Kranfahrer damit beschäftigt, Stahlschalungen auf einer Zwischendecke zu platzieren. Der 15-Jährige reinigte währenddessen eine bereits aufgestellte Schalung. Laut Polizei touchierte eine vom Kran herabgelassene Schalung das stehende Element. Dieses kippte daraufhin um und traf den Lehrling am rechten Bein.

Feuerwehr unterstützt bei Bergung

Nach der Erstversorgung musste der Jugendliche von der Zwischendecke geborgen werden. Dabei unterstützte die Ortsfeuerwehr Rankweil mit einem Kranfahrzeug. Der 15-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Fußgelenks in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Gegen den Kranfahrer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.