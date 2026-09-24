Vorarlberger Sportverein trauert um Mitglied: „Du wirst uns fehlen, Günter“

Beim Vorarlberger Verein SK Brederis herrscht große Trauer: Günter Mähr ist verstorben. Über viele Jahre war er eng mit dem Verein verbunden. Nun nimmt die Vereinsfamilie mit bewegenden Worten Abschied.

Der SK Brederis nimmt Abschied von einem Menschen, der weit mehr als nur Spieler und Unterstützer war: Günter Mähr gehörte zur Vereinsfamilie. Nun erinnern sich seine Wegbegleiter an sein Lachen, seine Hilfsbereitschaft und seine Liebe zum Fußball.

Der SK Brederis nimmt Abschied von einem Menschen, der weit mehr als nur Spieler und Unterstützer war: Günter Mähr gehörte zur Vereinsfamilie. Nun erinnern sich seine Wegbegleiter an sein Lachen, seine Hilfsbereitschaft und seine Liebe zum Fußball.

Es sind Worte, in denen tiefe Trauer steckt. Der METZLER Werkzeuge Sportklub Brederis nimmt Abschied von Günter M.. Über viele Jahre hinweg war er eng mit dem Verein verbunden. Dabei stand für den Klub nicht nur der Fußball im Mittelpunkt. Günter war Spieler und Unterstützer, vor allem aber ein geschätzter Teil der Vereinsfamilie.

Viele Erinnerungen bleiben

Was bleibt, sind Erinnerungen an einen Menschen, der Spuren hinterlassen hat. In dem Facebook-Beitrag heißt es: „Sein Lachen, seine Hilfsbereitschaft und seine Verbundenheit zum Fußball werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben. Sein viel zu früher Tod hinterlässt eine große Lücke.“ Worte, die zeigen, wie sehr Günter im Vereinsleben verankert war.

Mitgefühl der Familie

In diesen schweren Stunden sind die Gedanken des Vereins auch bei seiner Familie. Das tiefe Mitgefühl gilt seiner Frau Sandra, seinen Kindern Damien, Melissa und Kiano sowie allen Angehörigen und Freunden. Für sie bedeutet der Abschied den Verlust eines geliebten Menschen. Auch beim SK Brederis bleibt eine große Lücke zurück. Zum Abschied richtet der Verein noch einmal persönliche Worte an Günter: „Danke für alles, Günter. Du wirst uns fehlen und in unseren Herzen weiterleben.“ Der gesamte SK Brederis werde ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.