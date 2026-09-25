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/ ©fotolia.com | Jürgen Fälchle
Symbolfoto von 5min.at: Mutterkuh mit Kälbchen auf der Weide.
Die Seuche wurde nach einer Routineuntersuchung auf einem Landwirtschaftsbetrieb festgestellt.
Bregenz
25/09/2026
Seuche

Rinder-TBC im Bezirk Bregenz bestätigt: Bauernhof gesperrt

Nach einer Routineuntersuchung wurde bei einem Rind Rinder-Tuberkulose festgestellt. Der gesamte Hof in Bregenz (Vorarlberg) wurde per Freitag behördlich gesperrt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Wie mehrere Medien am Freitag, dem 25. September 2026, berichten, wurde im Bezirk Bregenz ein Fall von Rinder-Tuberkulose (Rinder-TBC) amtlich bestätigt. Der Erreger war zunächst bei einer Verkaufs- beziehungsweise Routineuntersuchung durch einen auffälligen Hauttest bei einem Rind entdeckt worden. Das betroffene Tier diagnostisch getötet. Eine anschließende PCR-Untersuchung bestätigte den Infektionsverdacht. Bei der Untersuchung zeigten drei weitere Rinder auffällige Reaktionen beim Hauttest. Auch diese Tiere sollen nun diagnostisch getötet werden, um den Befund genau abzuklären, heißt es. Als Vorsichtsmaßnahme wurde der gesamte landwirtschaftliche Betrieb bis auf Weiteres gesperrt.

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