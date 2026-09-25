Rinder-TBC im Bezirk Bregenz bestätigt: Bauernhof gesperrt

Wie mehrere Medien am Freitag, dem 25. September 2026, berichten, wurde im Bezirk Bregenz ein Fall von Rinder-Tuberkulose (Rinder-TBC) amtlich bestätigt. Der Erreger war zunächst bei einer Verkaufs- beziehungsweise Routineuntersuchung durch einen auffälligen Hauttest bei einem Rind entdeckt worden. Das betroffene Tier diagnostisch getötet. Eine anschließende PCR-Untersuchung bestätigte den Infektionsverdacht. Bei der Untersuchung zeigten drei weitere Rinder auffällige Reaktionen beim Hauttest. Auch diese Tiere sollen nun diagnostisch getötet werden, um den Befund genau abzuklären, heißt es. Als Vorsichtsmaßnahme wurde der gesamte landwirtschaftliche Betrieb bis auf Weiteres gesperrt.