Mitte Mai zugeschlagen: Wer kennt diesen verdächtigen Bankomatkarten-Dieb?

Diebstahl in Frastanz (Voralrberg): Eine unbekannte Täterschaft hat die Bankomatkarte einer Person in einem Seniorenheim gestohlen und mehrfach Bargeld abgehoben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Verdächtigen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wendet sich die Polizei nun mit einer öffentlichen Fotofahndung an die Bevölkerung. Eine bislang unbekannte Täterschaft steht im Verdacht, im Mai 2026 die Bankomatkarte einer in einem Seniorenheim lebenden Person entwendet zu haben – ohne deren Zustimmung.

Mehrmals Bargeld an Bankomaten behoben

Mit der gestohlenen Karte schlug die Person anschließend mehrfach zu: Im Zeitraum zwischen dem 16. Mai 2026 und dem 24. Mai 2026 wurden an verschiedenen Geldausgabeautomaten wiederholt Abhebungen getätigt. Bei diesen illegalen Behebungen wurde der Verdächtige von den Überwachungskameras der Banken aufgezeichnet. Die Ermittler erhoffen sich durch die Veröffentlichung der Fahndungsbilder nun entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Wer erkennt die auf den Kamerabildern abgebildete Person oder kann Angaben zu deren Identität bzw. aktuellem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frastanz entgegen:

Adresse: Hauptmann-Frick-Straße 2b, 6820 Frastanz

Hauptmann-Frick-Straße 2b, 6820 Frastanz Telefon: +43 59133 8156 100

+43 59133 8156 100 E-Mail: PI-V-Frastanz@polizei.gv.at

Für die abgebildete Person gilt die Unschuldsvermutung.