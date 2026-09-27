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/ ©Prakhar Bansal/Pexels
Foto auf 5min.at zeigt ein Auto.
Bei der Schwerpunktaktion waren vor allem Zivilstreifen im Einsatz.
Vorarlberg
27/09/2026
Schwerpunkaktion

Polizei beschlagnahmt drei Autos nach extremer Raserei

Die Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg hat in den vergangenen beiden Nächten im Rahmen landesweiter Schwerpunktkontrollen hart gegen extreme Geschwindigkeitsübertreter durchgegriffen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Neben mehreren geringfügigen Verkehrsdelikten registrierten die Beamten im Zuge ihrer Schwerpunktkontrollen in Vorarlberg in den Nächten zwischen 25. und 27. September 2026 drei besonders gravierende Rasereien. Wegen der massiven Tempoüberschreitungen wurden die Führerscheine der drei Lenker noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Zivilstreifen im Einsatz gegen Raserei

Bei der Aktion standen insbesondere Zivilstreifen im Einsatz. Gemäß den strengen gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Extremraserei zogen die Einsatzkräfte zudem Konsequenzen für die Fahrzeuge: Alle drei beteiligten Autos wurden vorläufig beschlagnahmt. Gegen die Betroffenen werden nun Anzeigen bei den jeweils zuständigen Bezirkshauptmannschaften erstattet.

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