Hubschrauber beim Bodensee: 17-Jähriger an Wirbelsäule verletzt

Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagnachmittag, 27. September 2026 gegen 17 Uhr, als der 17-Jährige mit mehreren anderen Personen auf einem Motorboot am Bodensee war. Das Boot ankerte bei Fußach in seichtem Gewässer, der Jugendliche machte von der Badeplattform am Heck des Bootes einen Kopfsprung ins seichte Gewässer und wurde dabei an der Wirbelsäule verletzt, heißt es nun seitens der Polizei. Er wurde an Land gebracht und von der Rettung versorgt. Anschließend brachte ihn der Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Kempten.