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Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei schwarze Ordner auf einem weißen Tisch. Beschriftet sind sie mit den Worten Insolvenz und Insolvenzverfahren.
Eine Vorarlberger Detektei ist in die Insolvenz geschlittert.
Vorarlberg
28/09/2026
170.000 Euro Passiva

11 Mitarbeiter betroffen: Berufsdetektiv ist jetzt insolvent

Über eine Vorarlberger Berufsdetektivkanzlei wurde auf Antrag eines öffentlich-rechtlichen Gläubigers ein Konkursverfahren eröffnet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun berichten, ist die „Berufsdetektei und Sicherheitsdienst MARENT e.U.“ jetzt pleite. Elf Dienstnehmer sind demnach vom Konkurs betroffen, die Verbindlichkeiten liegen in Höhe von knapp 170.000 Euro. Der Schuldner ist laut AKV im Sicherheitsgewerbe tätig und betreibt eine Detektei. Unklar ist aktuell, wie hoch die Aktiva sind und weshalb das Unternehmen in die Pleite geschlittert ist. Ebenfalls noch nicht bekannt ist, ob das Unternehmen fortgeführt bzw. saniert werden soll. Das alles soll laut KSV1870 im Laufe des Verfahrens geklärt werden.

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