11 Mitarbeiter betroffen: Berufsdetektiv ist jetzt insolvent

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun berichten, ist die „Berufsdetektei und Sicherheitsdienst MARENT e.U.“ jetzt pleite. Elf Dienstnehmer sind demnach vom Konkurs betroffen, die Verbindlichkeiten liegen in Höhe von knapp 170.000 Euro. Der Schuldner ist laut AKV im Sicherheitsgewerbe tätig und betreibt eine Detektei. Unklar ist aktuell, wie hoch die Aktiva sind und weshalb das Unternehmen in die Pleite geschlittert ist. Ebenfalls noch nicht bekannt ist, ob das Unternehmen fortgeführt bzw. saniert werden soll. Das alles soll laut KSV1870 im Laufe des Verfahrens geklärt werden.