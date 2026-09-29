750 Liter Diesel ausgetreten: Unfall legt Citytunnel Bregenz stundenlang lahm

Ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw sorgte am Montag für eine stundenlange Sperre des Citytunnels Bregenz. Rund 750 Liter Diesel traten aus – für die Reinigung waren enorme Mengen Bindemittel notwendig.

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag, dem 28. September, gegen 16.30 Uhr im Citytunnel Bregenz.

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag, dem 28. September, gegen 16.30 Uhr im Citytunnel Bregenz.

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag, dem 28. September, gegen 16.30 Uhr im Citytunnel Bregenz. Eine 51-jährige Autofahrerin geriet laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Pkw mit einem entgegenkommenden Kraftwagenzug, der von einem 32-Jährigen gelenkt wurde. Trotz des heftigen Zusammenstoßes blieben beide Beteiligten unverletzt. Auch die Alkoholvortests verliefen bei beiden negativ.

Rund 750 Liter Diesel liefen aus

Durch die Kollision wurde allerdings der Tank des Lkw beschädigt. In der Folge traten rund 750 Liter Diesel aus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Kraftwagenzug von einem Spezialunternehmen geborgen werden musste, kümmerte sich ein Abschleppdienst um den Pkw. Für die Einsatzkräfte bedeutete der ausgetretene Treibstoff einen erheblichen Reinigungsaufwand. Die Feuerwehr Vorkloster setzte rund 3.000 Kilogramm Bindemittel ein, um den Diesel zu binden. Anschließend kam zusätzlich die Kehrmaschine einer Privatfirma zum Einsatz.

Tunnel fast fünf Stunden gesperrt

Der Citytunnel musste wegen des Unfalls und der aufwendigen Reinigungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Sperre dauerte von 16.30 Uhr bis 21.15 Uhr. Die Polizei richtete währenddessen großräumige Straßensperren ein.