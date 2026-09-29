Akute Warnmeldung: Anrufwelle von falschen Polizisten

Die Polizei Vorarlberg schlägt Alarm: In den vergangenen Tagen wurden vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet. Kriminelle geben sich am Telefon als Exekutivbeamte aus, um Bürger um ihre Ersparnisse zu bringen.

Die Masche ist geschickt aufgebaut und setzt auf Angst sowie Vertrauen in die Exekutive: Die Täter melden sich telefonisch als Polizisten oder Kriminalbeamte und behaupten, in der unmittelbaren Nachbarschaft habe es Einbrüche oder ein Verbrechen gegeben. Um das Vermögen der Angerufenen vor angeblichen Kriminellen zu „sichern“, erfragen die Betrüger systematisch Informationen über Bargeld, Schmuck und sonstige Wertgegenstände im Haus.

Lüge über „korrupte Bankmitarbeiter“

Befindet sich kein Bargeld im Haus, sondern Ersparnisse auf einem Konto, passen die Täter ihre Legende rasch an. Den Opfern wird eingeredet, dass selbst die eigenen Bankangestellten korrupt seien und das Geld auf der Bank nicht mehr sicher liege. Durch geschickte und psychologisch ausgefeilte Gesprächsführung gelingt es den Kriminellen so immer wieder, Opfer zur Übergabe hoher Bargeldbeträge oder wertvoller Gegenstände zu bewegen. Da solche Anruf-Wellen erfahrungsgemäß phasenweise extrem gehäuft auftreten, wendet sich die Polizei Vorarlberg nun an die Öffentlichkeit, um die Bevölkerung rasch zu sensibilisieren und vor weiteren Schäden zu bewahren.