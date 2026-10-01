Familien-Autohaus sperrt zu: Was mit Mitarbeitern jetzt passiert

Wie Medien nun berichten, sind wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend für die Schließung des Mercedes-Standortes. Es hätte umfangreiche Investitionen gebraucht, um den Bregenzer Standort längerfristig weiterführen zu können. Das habe man geprüft, schließlich kam man zum Schluss, dass das wirtschaftlich nicht nachhaltig darstellbar sei. Eine leichte Entscheidung sei das jedenfalls nicht gewesen, heißt es seitens der Geschäftsführung.

Bregenzer Mercedes-Standort wird geschlossen, Dornbirner ausgebaut

Geld und Kräfte sollen nun in Dornbirn gebündelt werden. Man versichert in dem Zuge auch, dass alle sieben Angestellten dorthin übernommen werden. Dort möchte man auch 1,5 Millionen Euro in den Ausbau des Stammhauses investieren. So sind etwa ein neues bzw. erweitertes Reifenhotel, zusätzliche Waschanlagen und eine größere Spenglerei geplant. Das Unternehmen, das bereits im Jahr 1932 gegründet wurde, bezeichnet sich selbst als „regional verwurzeltes Familienunternehmen“