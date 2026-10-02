Schülerin (11) auf E-Bike übersah Rennradfahrerin: Beide verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L14 im Gemeindegebiet von Buch (Vorarlberg) wurden am Donnerstagmachmittag zwei Radfahrerinnen - eine davon 11 Jahre alt - verletzt.

Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 11-jähriges Mädchen am 1. Oktober 2026 mit ihrem E-Bike aus einer Seitenstraße in Buch (Vorarlberg) auf die L14 auf, um dort ein Wendemanöver durchzuführen. Dabei übersah die Schülerin offenbar eine 56-jährige Frau, die zeitgleich mit ihrem Rennrad auf der L14 in Richtung Wolfurt unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrräder.

11-Jährige leicht verletzt, 56-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Durch den Zusammenstoß stürzten beide Lenkerinnen auf die Fahrbahn und zogen sich leichte Verletzungen zu. Während die 11-Jährige von den Rettungskräften direkt vor Ort ambulant versorgt werden konnte, wurde die 56-jährige Rennradfahrerin mit dem Rettungswagen zur weiteren Abklärung in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. An beiden Fahrrädern entstand durch den Prall erheblicher Sachschaden. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkomattest verlief negativ.