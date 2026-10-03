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Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
20-Jähriger ohne Führerschein fährt gegen Ampelanlage.
Dornbirn
03/10/2026
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Ohne Schein und alkoholisiert mit dem Auto der Eltern unterwegs: 20-Jähriger kracht gegen Ampel

In der Nacht auf Samstag kam es in Dornbirn zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger ohne Lenkberechtigung verlor die Kontrolle über den Wagen seiner Eltern und prallte gegen eine Ampelanlage.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Gegen 2.59 Uhr war der 20-Jährige am Samstag, dem 3. Oktober 2026, auf der L200 in Richtung Autobahn A14 unterwegs. Im Kreisverkehr Dornbirn Nord kam es zum Unfall. Laut Polizei war der Lenker mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Er kollidierte zunächst mit einer Verkehrsinsel, kam anschließend von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampelanlage.

Ampel erheblich beschädigt

Durch den Aufprall wurde die Ampelanlage erheblich beschädigt. Der 20-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde im Krankenhaus Dornbirn behandelt. Ein nach dem Unfall durchgeführter Alkotest verlief positiv. Während der Unfallaufnahme war der betroffene Straßenabschnitt nur erschwert passierbar. Da der Mann keine entsprechende Lenkberechtigung besitzt und weitere Verkehrsübertretungen festgestellt wurden, wird er bei der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt.

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