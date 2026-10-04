87-Jähriger kommt nicht nach Hause: Besorgte Familie ruft die Polizei

Der 87-Jährige ist bereits in den frühen Morgenstunden außer Haus gegangen, um Holzarbeiten durchzuführen. Als er bis zum Abend aber nicht nach Hause gekommen ist, machte sich die Familie Sorgen und rief um kurz nach 20 Uhr die Polizei, da man von einem Unfall ausging. Wegen des weitläufigen Suchgebiets hat man umgehend eine umfassende Suchaktion eingeleitet, die gegen 23 Uhr zum Erfolg führte.

Verletzter 87-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei berichtet konnte der Vermisste im Bereich Schella in Richtung Frohe Aussicht ausfindig gemacht werden. Er war ansprechbar, befand sich aber in einer hilflosen Lage und war unter einem Baumstamm eingeklemmt. Er wurde befreit und ins Krankenhaus nach Feldkirch gebracht. Im Einsatz stand neben der Polizei inklusive Drohne auch ein Rettungswage, die Bergrettungen Raggal und Nenzing und die Feuerwehr Ludesch.