Skip to content
Region auswählen:
/ ©BMI
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt eine Polizeistation bei Nacht.
Anschließend brach eine Suchaktion nach dem Mann aus.
Ludesch
04/10/2026
Suchaktion

87-Jähriger kommt nicht nach Hause: Besorgte Familie ruft die Polizei

Im Gemeindegebiet von Ludesch (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) wurde am Samstagabend, 3. Oktober 2026, nach einem 87-jährigen Mann gesucht - mit gutem Ende.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der 87-Jährige ist bereits in den frühen Morgenstunden außer Haus gegangen, um Holzarbeiten durchzuführen. Als er bis zum Abend aber nicht nach Hause gekommen ist, machte sich die Familie Sorgen und rief um kurz nach 20 Uhr die Polizei, da man von einem Unfall ausging. Wegen des weitläufigen Suchgebiets hat man umgehend eine umfassende Suchaktion eingeleitet, die gegen 23 Uhr zum Erfolg führte.

Verletzter 87-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei berichtet konnte der Vermisste im Bereich Schella in Richtung Frohe Aussicht ausfindig gemacht werden. Er war ansprechbar, befand sich aber in einer hilflosen Lage und war unter einem Baumstamm eingeklemmt. Er wurde befreit und ins Krankenhaus nach Feldkirch gebracht. Im Einsatz stand neben der Polizei inklusive Drohne auch ein Rettungswage, die Bergrettungen Raggal und Nenzing und die Feuerwehr Ludesch.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at