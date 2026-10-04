Bei Bregenz: Citytunnel auf A14 stundenlang komplett gesperrt

Um die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte zu stärken und die Sicherheit im Ernstfall weiter zu verbessern, findet am Montag, 5. Oktober 2026, eine Einsatzübung im Bregenzer Citytunnel auf der A14 statt. Das hat zur Folge, dass der Tunnel in beide Richtungen von 18 bis 23 Uhr komplett gesperrt werden muss, wie die ASFINAG erklärt. Eine Umleitung wird allerdings über das Bregenzer Stadtgebiet eingerichtet, versichert man. „Mit regelmäßigen Übungen dieser Art stellen die Einsatzorganisationen sicher, dass im Ernstfall rasch, abgestimmt und sicher gehandelt werden kann. Darüber hinaus sind solche regelmäßigen Übungen gesetzlich vorgeschrieben“, heißt es abschließend.