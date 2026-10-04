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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Bregenzer Citytunnel.
Von 18 bis 23 Uhr wird der Citytunnel bei Bregenz auf der A23 am Montag komplett gesperrt sein.
Bregenz
04/10/2026
Von 18 bis 23 Uhr

Bei Bregenz: Citytunnel auf A14 stundenlang komplett gesperrt

Am Montagabend, 5. Oktober 2026, wird der Citytunnel bei Bregenz auf der A14 Rheintal/Walgau Autobahn komplett gesperrt sein. Grund dafür ist eine Einsatzübung.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Um die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte zu stärken und die Sicherheit im Ernstfall weiter zu verbessern, findet am Montag, 5. Oktober 2026, eine Einsatzübung im Bregenzer Citytunnel auf der A14 statt. Das hat zur Folge, dass der Tunnel in beide Richtungen von 18 bis 23 Uhr komplett gesperrt werden muss, wie die ASFINAG erklärt. Eine Umleitung wird allerdings über das Bregenzer Stadtgebiet eingerichtet, versichert man. „Mit regelmäßigen Übungen dieser Art stellen die Einsatzorganisationen sicher, dass im Ernstfall rasch, abgestimmt und sicher gehandelt werden kann. Darüber hinaus sind solche regelmäßigen Übungen gesetzlich vorgeschrieben“, heißt es abschließend.

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