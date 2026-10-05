Transportfirma schlittert in Konkurs: 15 Mitarbeiter betroffen

Über die BA24 Handel und Transporte GmbH aus Mäder wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Betroffen sind 15 Mitarbeiter, die Verbindlichkeiten belaufen sich derzeit auf rund 85.000 Euro.

Über das Vermögen der BA24 Handel und Transporte GmbH mit Sitz in Mäder wurde am Montag, 5. Oktober, am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Das teilte der KSV1870 mit. Der Insolvenzantrag wurde demnach von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger gestellt.

15 Mitarbeiter betroffen

Das Unternehmen ist im Bereich Handel und Transporte tätig und hat seinen Sitz in der Industriestraße 3 in Mäder. Vom Konkurs sind insgesamt 15 Mitarbeiter betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten wird derzeit mit rund 85.000 Euro angegeben. Zur Masseverwalterin wurde Rechtsanwältin Mag. Nuschine Messner aus Dornbirn bestellt. Ob das Unternehmen fortgeführt werden kann, soll von der Masseverwalterin kurzfristig geprüft und entschieden werden.

Ursache noch unklar

Warum das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Dem KSV1870 liegen nach eigenen Angaben bislang keine Informationen über die Ursachen des Vermögensverfalls vor. Diese sollen nun gemeinsam mit der Masseverwalterin erhoben werden. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 2. November 2026 anmelden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung am Landesgericht Feldkirch ist für den 16. November 2026 angesetzt.