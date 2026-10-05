Sexuelle Belästigung: Unbekannter zieht sich vor 14-Jähriger aus

Eine 14-jährige Jugendliche soll bereits am 19. September 2026 gegen 18.55 Uhr im Bereich des Fitnessparcours Birkenwiese in Dornbirn (Vorarlberg) von einem bisher unbekannten Mann sexuell belästigt worden sein.

Der Unbekannte hätte die Jugendliche erst angesprochen, sei ihr dann nachgegangen und hätte sie versucht, am Arm zu ergreifen, was ihm jedoch nicht gelang, wie die Polizei nun berichtet. Anschließend soll er sich vor ihr entblößt und an sich sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Die 14-Jährige entfernte sich daraufhin vom Ort, eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

So sah der Unbekannte aus

Beim Unbekannten handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann, der rund 1,70 bis 1,75 Meter groß und korpulent ist. „Er hatte blond-rötliche Haare, helle Augen sowie einen rötlichen, ungepflegten Schnauzer“, so die Polizei. Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Birkenwiese etwas verdächtiges bemerkt oder Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes haben, sollen sich bei der Polizei melden, so die Beamten abschließend.