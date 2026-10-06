Radfahrer stürzt schwer: Polizei sucht Autofahrer mit Schweizer Kennzeichen

Ein Radfahrer wurde Montagfrüh in Lustenau von einem Auto touchiert und kam zu Sturz. Der Lenker ist bislang unbekannt. Nun bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach einem Überholmanöver wurde ein Radfahrer in Lustenau von einem Auto touchiert und leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Lenker.

Nach einem Überholmanöver wurde ein Radfahrer in Lustenau von einem Auto touchiert und leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Lenker.

Am 5. Oktober kam es gegen 6 Uhr auf der L203 in Lustenau zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer war auf der Reichshofstraße in Richtung Engelkreisverkehr unterwegs. Im Kreuzungsbereich Schützengartenstraße und Tavernhofstraße kam es zur Kollision mit einem Radfahrer.

Radfahrer stürzt und wird verletzt

Nach Angaben der Polizei soll der Autofahrer den Radfahrer überholt und ihn dabei an der linken Seite touchiert haben. Der Radfahrer verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Beim gesuchten Auto soll es sich um ein Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen handeln. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder zum Lenker liegen derzeit nicht vor.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet nun Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Kennzeichen beziehungsweise zur Identität des Autofahrers machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lustenau unter +43 (0) 59 133 8144-100 entgegen.