Treffen mit Sexarbeiterin endet mit Raub: Maskierte Männer bedrohen 28-Jährigen mit Messern

Ein über eine Onlineplattform vereinbartes Treffen nahm für einen 28-Jährigen in Nenzing eine dramatische Wendung. Zwei maskierte Männer sollen plötzlich in seiner Wohnung aufgetaucht sein und ihn mit Messern bedroht haben.

Der Raub ereignete sich bereits in der Nacht vom 4. auf den 5. September in Nenzing. Der 28-Jährige hatte laut Polizei über eine Onlineplattform ein Treffen mit einer ihm unbekannten Prostituierten vereinbart. Die Frau erschien jedoch nicht alleine an seiner Wohnadresse, sondern in Begleitung einer weiteren Frau. Während sich die drei in der Wohnung aufhielten, sollen plötzlich zwei maskierte Männer die Räumlichkeiten betreten haben.

Mit Messern bedroht

Die beiden Männer sollen den 28-Jährigen mit Messern bedroht und anschließend Bargeld sowie weitere Wertgegenstände geraubt haben. Danach flüchteten laut Polizei beide Männer und die beiden Frauen vom Tatort. Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg gemeinsam mit der Polizeiinspektion Nenzing konnten schließlich vier Tatverdächtige ausgeforscht und festgenommen werden. Es handelt sich um zwei Männer und zwei Frauen mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurden alle vier in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Zwei Frauen auch nach weiteren Raubdelikten verdächtig

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich laut Polizei Hinweise auf weitere mögliche Straftaten. Die beiden festgenommenen Frauen werden mit zwei Raubdelikten vom 12. August in Bregenz-Vorkloster in Verbindung gebracht. Sie sollen am Nachmittag zwei ältere Frauen zunächst „angetanzt“ und ihnen anschließend die Halsketten vom Hals gerissen haben.

Polizei vermutet weitere Opfer

Bei den Ermittlungen stellten die Beamten mehrere Schmuckgegenstände sicher, darunter auch hochwertige Stücke. Das Landeskriminalamt geht davon aus, dass diese ebenfalls aus Straftaten stammen könnten. Bislang konnten sie jedoch keinen angezeigten Taten zugeordnet werden. Die Ermittler halten es zudem für möglich, dass die vier Festgenommenen für weitere bislang unbekannte Taten verantwortlich sein könnten. Mögliche Opfer sowie Personen, die Angaben zur Herkunft der sichergestellten Schmuckstücke machen können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg unter +43 (0) 59 133 80 3333 zu melden.