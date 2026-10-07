Raubserie in Vorarlberg? Polizei sucht weitere Betroffene

Nach einem Raubüberfall auf einen 28-Jährigen in Nenzing (Vorarlberg) hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen. Sichergestellter Schmuck lässt die Ermittler nun weitere Taten in Vorarlberg vermuten.

In der Nacht vom 4. auf den 5. September 2026 wurde ein 28-jähriger Mann in Nenzing Opfer eines Raubüberfalls. Zuvor hatte er über eine Onlineplattform ein Treffen mit einer ihm unbekannten Prostituierten vereinbart. Die Frau erschien allerdings nicht alleine an seiner Wohnadresse, sondern gemeinsam mit einer weiteren Frau. Die drei Personen hielten sich anschließend in der Wohnung des 28-Jährigen auf.

Männer mit Messern

Währenddessen betraten zwei maskierte Männer ebenfalls die Wohnung. Laut Landespolizeidirektion Vorarlberg bedrohten sie den 28-Jährigen mit Messern. Die Täter raubten Bargeld und weitere Wertgegenstände. Danach flüchteten alle vier Personen vom Tatort. Nach umfangreichen Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Vorarlberg gemeinsam mit der Polizeiinspektion Nenzing konnten vier rumänische Staatsangehörige ausgeforscht werden. Dabei handelt es sich um zwei Männer und zwei Frauen. Alle vier wurden festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurden die Beschuldigten in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Weitere Raubdelikte

Die Ermittlungen führten noch zu einem weiteren Verdacht. Die beiden Frauen sollen mit zwei Raubdelikten in Bregenz Vorkloster in Verbindung stehen. Sie stehen im Verdacht, dort am Nachmittag des 12. August 2026 zwei betagte Frauen zunächst angetanzt zu haben. Anschließend sollen sie den beiden Frauen die Halsketten vom Hals gerissen haben.

Polizei sucht Hinweise

Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Schmuckstücke sichergestellt, darunter auch hochwertige Gegenstände. Das Landeskriminalamt Vorarlberg geht davon aus, dass diese ebenfalls aus Straftaten stammen könnten, die bisher nicht angezeigt oder noch keiner Tat zugeordnet werden konnten. Die Ermittler vermuten deshalb weitere Taten durch die Festgenommenen. Personen, die selbst betroffen sind oder Angaben zur Herkunft der sichergestellten Schmuckstücke machen können, sollen sich mit dem Landeskriminalamt Vorarlberg in Verbindung setzen (Telefonnummer: +43 (0) 59 133 80 3333).