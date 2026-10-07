Millionenpleite: Hunde-Onlineshop wieder insolvent

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichten, wurde auf Eigenantrag über das Vermögen der Firma "Wuff's Best & Gizmo Onlinehandel+ GmbH" ein Konkursverfahren eröffnet.

Das Unternehmen hat seinen Geschäftsbetrieb von Lustenau (Vorarlberg) aus geführt und sich mit dem Onlinehandel von Hundeartikeln sowie Haushalts- und Elektronikgeräten beschäftigt. Laut AKV waren zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits sämtliche Dienstverhältnisse aufgelöst, die bisherigen Büroräumlichkeiten wurden mit 30. September 2026 zurückgelegt.

38 Gläubiger, mehr als zwei Millionen Euro an Forderungen

Der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens wurde dabei selbst gestellt, die Insolvenz ist dabei bereits die zweite, wurde doch Anfang dieses Jahres bereits eine mit einem Sanierungsplan abgeschlossen. Dieser ist laut KSV1870 allerdings gescheitert, weshalb die Forderungen wieder aufleben und in dem Verfahren neuerlich angemeldet werden können. Die Verbindlichkeiten liegen dem Vernehmen nach bei über zwei Millionen Euro, es sind zumindest 38 Gläubiger betroffen. Als Vermögen wurden insbesondere Warenbestände, Bankguthaben sowie verschiedene Forderungsansprüche angegeben.

Die Gründe für die Insolvenz des Hunde-Onlineshops

Als Gründe für die neuerliche Insolvenz werden außerdem „eine Reihe nachteiliger Entwicklungen“ nach Abschluss des früheren Sanierungsverfahrens seitens der Schuldnerin angegeben. Geplante Umsätze konnten nicht erreicht werden, wobei der Wegfall einer wesentlichen Produktgruppe für die Sommersaison erhebliche Umsatzeinbußen zur Folge hatte. Ein erwarteter Vergleich in einem Gerichtsverfahren scheiterte ebenfalls, wodurch wesentliche Finanzierungsmittel ausblieben, so der AKV. Laut KSV1870 wird keine Unternehmensfortführung angestrebt.