Reifenplatzer im Kreisverkehr: Zwei Verletzte und erhebliche Verkehrsbehinderungen

Ein geplatzter Reifen hat am späten Mittwochnachmittag im Stadtgebiet von Dornbirn (Vorarlberg) einen Verkehrsunfall ausgelöst. Zwei Fahrzeuge kollidierten, beide Lenker wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am 7. Oktober 2026 gegen 17 Uhr im Stadtgebiet von Dornbirn (Vorarlberg). Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer war auf der L200 in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als an seinem Wagen plötzlich ein Reifen platzte. Der Mann verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs.

Alkotests negativ: Hoher Sachschaden

Dort streifte der Pkw den entgegenkommenden Wagen eines 67-jährigen Autofahrers. Das Fahrzeug des 54-Jährigen geriet nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und kam schließlich einige Meter abseits der Fahrbahn zum Stillstand. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst trafen kurz darauf am Unfallort ein. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur genauen medizinischen Abklärung in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Durchgeführte Alkoholvortest verliefen bei beiden Fahrern negativ.