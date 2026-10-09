Sieg in Feldkirch: KAC setzt sich in torreicher Partie durch

Die Klagenfurter Rotjacken lieferten sich in der Feldkircher Vorarlberghalle ein toreiches Duell mit den Pioneers Vorarlberg. In der umkämpften Partie holten sie sich schlussendlich beim Penaltyschießen den Sieg.

Am Freitagabend traten die Klagenfurter Rotjacken auswärts in der Feldkircher Vorarlberghalle gegen die Pioneers Vorarlberg an. Die Gastgebern gingen ab der achten Minute durch Blake Murray in Führung, ehe David Waschnig im ersten Drittel für den EC KAC ausglich. Logan Britt brachte Vorarlberg nach der Pause wieder nach vorne, doch Thimo Nickl sorgte wenig später für das 2:2.

Torreicher Schlagabtausch

Nach dem zwischenzeitlichen 2:3 durch Raphael Herburger drehten Colin Leeb und Guus van Nes das Spiel innerhalb kurzer Zeit zur 4:3-Führung für die Vorarlberger. Doch Jan Drozg belohnte die Rotjacken in der 44. Minute mit dem Tor zum Ausgleich. Nach der regulären Spielzeit gab es zwischen den beiden Teams noch keinen Sieger. Damit ging die Partie in die Overtime und in weiterer Folge ins Penaltyschießen. Dort holte sich Klagenfurt den Sieg.