Zahl der Zivis in Vorarlberg steigt

Immer mehr junge Männer in Vorarlberg wählen den Zivildienst. Mit 792 Anträgen verzeichnete die Zivildienst-Serviceagentur im laufenden Jahr ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zu den Einsatzfeldern zählen die Betreuung von Menschen mit Behinderungen, die Seniorenbetreuung oder der Sanitätsdienst.

Zu den Einsatzfeldern zählen die Betreuung von Menschen mit Behinderungen, die Seniorenbetreuung oder der Sanitätsdienst.

Der Zivildienst wird bei jungen Männern in Vorarlberg zusehends beliebter. Das geht aus den jüngsten Daten der Zivildienst-Serviceagentur im Bundeskanzleramt hervor. Haupteinsatzgebiet der jungen Männer bleibt dabei die Betreuung von Menschen mit Behinderung sowie der Sozialbereich.

Zuwachs um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr

Mit 792 eingegangenen Erklärungen seit Jahresbeginn verzeichnet die Zivildienst-Serviceagentur ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt das Bundesland im österreichweiten Vergleich an zweiter Stelle beim Zuwachs. Hauptmotiv für den Zivildienst ist oft der Wunsch, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

Viele bei Caritas oder Lebenshilfe

647 junge Männer haben in den ersten neun Monaten ihren Zivildienst begonnen, womit fast 90 Prozent des Bedarfs, konkret 88 Prozent, gedeckt werden konnten. Der Großteil bringt sich in der Sozial- und Behindertenhilfe ein, etwa bei Caritas oder Lebenshilfe. Zu den weiteren zentralen Einsatzfeldern zählen Sanitätsdienst und Seniorenbetreuung.