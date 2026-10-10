Habe sich „ausgeampelt“: Kickl drängt in Bregenz auf Neuwahlen

Bei seinem Besuch am Freitag in Bregenz zeigte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl bezüglich einer kommenden Regierungsbeteiligung siegesgewiss. Er forderte umgehende Neuwahlen unter Verweis auf die Krise der SPÖ.

FPÖ-Obmann Herbert Kickl blickte bei einer gut besuchten Veranstaltung in Bregenz am Freitag optimistisch auf die politische Zukunft des Landes. Mit Verweis auf die seit Monaten hohen Umfragewerte seiner Partei gab er sich selbstbewusst, wie der ORF Vorarlberg berichtet. Dabei kritisierte er frühere Zweifler, die Prognosen über starke Stimmengewinne der FPÖ nicht „wahrhaben wollten“. Kickl betonte, dass sich seine Partei keine politischen Grenzen auferlegen lasse, sondern aus eigener Kraft signifikante Zugewinne zum Wohl der Bevölkerung erzielen wolle.

Kickl: „Aktuelle Bundesregierung endgültig gescheitert“

Der Parteiobmann attestierte der aktuellen Bundesregierung das endgültige Scheitern und erklärte das Bündnis für misslungen. „Es hat sich ausgeampelt“, so Kickl. Der innerparteiliche Machtkampf bei den Sozialdemokraten habe nicht nur der SPÖ selbst geschadet, sondern die gesamte Regierung handlungsunfähig gemacht. Vorarlbergs FPÖ-Landesparteichef Christof Bitschi schloss sich der Forderung nach schnellen Neuwahlen an und betonte: „Wir brauchen so schnell wie möglich eine neue Bundesregierung, weil die jetzige hat gezeigt, dass sie es nicht kann.“

Weitere Forderung: Deckelung des Pensionsantrittsalters

Parallel zur Kritik an der Regierungsarbeit, insbesondere bei Asyl, Klimaschutz und der Haltung zum Ukraine-Konflikt, skizzierte Kickl seine eigenen Pläne für Österreich. Dazu zählt vor allem die Zusicherung, das Pensionsantrittsalter bei 65 Jahren zu deckeln. „Ich glaube, dass jeder ein Anrecht hat, nach einem harten Arbeitsleben dann noch ein paar Jahre in Gesundheit zu verbringen“, so Kickl. Zu den weiteren Schwerpunkten seiner Rede zählten die Förderung von Familien sowie eine grundlegende Neuausrichtung in der Migrations- und Asylpolitik.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2026 um 14:37 Uhr aktualisiert