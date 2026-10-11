30 Zentimeter Wasser: Unbekannte fluten zwei Häuser in Lustenau

Mit einem Gartenschlauch setzten die Tatverdächtigen zwei nebeneinanderliegende Baustellen unter Wasser. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.

Die unbekannten Täter setzten mithilfe eines Gartenschlauches zwei in Bau befindliche Einfamilienhäuser in Lustenau, Vorarlberg, unter Wasser. Als ein Hausbesitzer den Schaden am Sonntag entdeckte, stand das Wasser bereits 30 cm hoch. Die Feuerwehr musste anrücken, und die beiden Häuser auspumpen.

Schaden fiel erst Tage später auf

Es wird vermutet, dass das Wasser bereits seit mehreren Tagen in die beiden benachbarten Häuser gelaufen sei, so die Polizei gegenüber dem ORF. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sind bereits im Gange.