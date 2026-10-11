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/ ©Pexels / Gustavo Fring
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Mädchen auf einem Tretroller.
Am Sonntagabend kam es im vorarlbergerischen Höchst zu einem bösen Unfall.
Höchst
11/10/2026
Unfall

Ausflug mit Tretroller endet für Bub (10) im Krankenhaus

Ein Ausflug mit dem Tretroller endete für einen Zehnjährigen am Sonntagabend im Krankenhaus. Er rollte vor ein Auto, die Lenkerin konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Crash.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 11. Oktober, gegen 18 Uhr. Eine Autofahrerin war gerade auf der Straße Im Städtle in Richtung Ortsmitte unterwegs, als der Zehnjährige mit seinem Tretroller von links in die Fahrbahn einfuhr. Und dann passierte das Unglück: Das Kind geriet unmittelbar vor das Auto. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen – es kam zum Crash und der Bub stürzte. Passanten reagierten sofort, alarmierten die Rettung und kümmerten sich um das verletzte Kind. Nach der Erstversorgung wurde der Zehnjährige ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist derzeit nicht bekannt. Ein Alkotest bei der Autofahrerin verlief negativ.

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