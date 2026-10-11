Ausflug mit Tretroller endet für Bub (10) im Krankenhaus

Ein Ausflug mit dem Tretroller endete für einen Zehnjährigen am Sonntagabend im Krankenhaus. Er rollte vor ein Auto, die Lenkerin konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Crash.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 11. Oktober, gegen 18 Uhr. Eine Autofahrerin war gerade auf der Straße Im Städtle in Richtung Ortsmitte unterwegs, als der Zehnjährige mit seinem Tretroller von links in die Fahrbahn einfuhr. Und dann passierte das Unglück: Das Kind geriet unmittelbar vor das Auto. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen – es kam zum Crash und der Bub stürzte. Passanten reagierten sofort, alarmierten die Rettung und kümmerten sich um das verletzte Kind. Nach der Erstversorgung wurde der Zehnjährige ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist derzeit nicht bekannt. Ein Alkotest bei der Autofahrerin verlief negativ.