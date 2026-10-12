Zwei Männer (22, 23) verletzt: Hinweise zu brutaler Attacke gesucht

Am Nationalfeiertag wurden zwei Männer in der Nähe des Bregenzer Bahnhofes zusammengeschlagen. Ein Tatverdächtiger wurde möglicherweise bereits überführt.

Am Samstag, den 10. Oktober, gingen zwei junge Männer, 22 und 23 Jahre alt, die Hypo-Passage entlang. Plötzlich wurden sie von zwei Unbekannten aufgehalten, und plötzlich attackierten die Tatverdächtigten sie mit Faustschlägen und Tritten.

Handy wurde auf den Boden geschmissen

Einer der beiden Tatverdächtigen beschädigte zudem das Handy des 23-Jährigen, indem er es zu Boden warf. Erst nachdem Passanten einschritten, ließen die unbekannten Männer von ihren Opfern ab. Sie liefen in Richtung des Bahnhofs Bregenz davon.

18-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert

Ein Tatverdächtiger wurde laut der Aussendung der Polizei Vorarlberg bereits identifiziert, es handelt sich um einen 18-jährigen russischen Staatsbürger. Die Beamten suchen jedoch weiterhin nach Zeugen, Hinweise werden unter der Telefonnummer +43 (0) 59133 8120 100 entgegengenommen.