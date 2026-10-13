Insolvenz – Schulden bei Stadt und Land: Spielgruppe schon seit August zu

Auf Eigenantrag wurde am 13. Oktober 2026 über das Vermögen des Vereins "Spielgruppe Zottelbär" in Feldkirch (Vorarlberg) ein Konkursverfahren eröffnet. Das berichten nun der KSV1870 und der AKV.

Von der Insolvenz sind sieben Dienstnehmer betroffen, die Höhe der Verbindlichkeiten liegt derzeit bei rund 66.000 Euro, berichtet der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870). Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKB) sind außerdem 13 Gläubiger betroffen. Das Unternehmen hat eine Kinderspielgruppe in Feldkirch (Vorarlberg) betrieben, der Betrieb ebenjener Spielgruppe ist laut KSV1870 aber bereits im August 2026 eingestellt worden.

Die Gründe für die Insolvenz der Spielgruppe

Der Grund für den Konkurs liegt laut Informationen der Schuldnerin insbesondere bei den Verbindlichkeiten, die man gegenüber dem Land Vorarlberg und der Stadt Feldkirch hat. Diese können nicht mehr bedient werden, heißt es weiter, womit die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Laut AKV sei man bis zuletzt bemüht gewesen, eine außergerichtliche Lösung herbeizuführen. Die weitere Vorgangsweise ist aktuell noch unklar und bleibt abzuwarten. Verlässliche Informationen würden dazu noch keine vorliegen.