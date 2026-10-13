Neunjähriger verletzt: Autofahrer fährt einfach weiter

Nach einem Unfall in Vorarlberg, bei dem ein Kind verletzt wurde, veröffentlichte die Polizei einen Zeugenaufruf.

Der neunjährige Bub fuhr gegen 7:30 Uhr mit seinem Tretroller am Gehweg im Gemeindegebiet von Höchst in Vorarlberg, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen ein schwarzes Auto, das in diesem Moment vorbeifuhr, und stürzte zu Boden. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weiter. Der Neunjährige wurde leicht verletzt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Angaben zu Fahrzeug oder Lenker machen können, sich bei der Polizei Höchst unter der Telefonnummer +43 59133 8127 100 zu melden.