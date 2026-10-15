Drogen-Verfolgungsjagd ohne Führerschein endet mit Festnahme

Ein 23-jähriger Autofahrer hat sich am 14. Oktober 2026 im Bezirk Feldkirch (Vorarlberg) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann, der weder einen Führerschein besaß noch nüchtern war, flüchtete vor einer Verkehrskontrolle und beschädigte dabei ein Polizeiauto. Gegen 18 Uhr sollte der Österreicher im Rahmen einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung und des BPK Feldkirch gestoppt werden.

Flucht unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Statt anzuhalten, gab der 23-Jährige Gas und raste in einem schwarzen Mercedes mit extrem überhöhter Geschwindigkeit Richtung Rankweil davon. Mehrere Streifenwagen nahmen sofort die Verfolgung auf. Selbst aufgestellte Straßensperren hielten den Raser nicht auf: Er umfuhr die Barrikaden rücksichtslos, wobei es zu einer Streifkollision mit einem Dienstfahrzeug kam. Im Gemeindegebiet von Rankweil endete die Amokfahrt schließlich. Die Beamten konnten den Wagen stoppen und den Mann widerstandslos festnehmen.

Auto geklaut, kein Führerschein

Bei der Überprüfung folgte die Erklärung für das aggressive Verhalten: Der Lenker stand massiv unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Zudem hatte er das Auto unbefugt in Betrieb genommen und besaß gar keine Lenkberechtigung. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Rankweil ersucht Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder durch die flüchtende Limousine gefährdet wurden, sich direkt mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.