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/ ©Montage: Canva Pro
Bild auf 5min.at zeigt eine Kuh und ein Auto
Ein Autofahrer kollidierte auf der L6 in Krumbach mit einer Kuhherde, die auf der Fahrbahn stand.
Krumbach
16/10/2026
Unfall

Kuhherde auf Fahrbahn: Autofahrer krachte auf L6 gegen Tier

Ein Autofahrer kollidierte am Donnerstag auf der L6 in Krumbach mit einer Kuhherde, die plötzlich auf der Straße stand. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden, der Lenker wurde verletzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Zu einem Zwischenfall kam es am frühen Donnerstagmorgen, dem 15. Oktober 2026, auf der L6 in Krumbach (Vorarlberg). Gegen 5 Uhr früh war ein Autolenker in Richtung Langenegg unterwegs, als vor ihm im Morgengrauen eine Kuhherde mitten auf der Fahrbahn auftauchte, so die Landespolizeidirektion Tirol in einer Aussendung.

Ausweichmanöver gescheitert

Der Lenker versuchte umgehend zu reagieren und den Weidetieren auszuweichen. Eine Kollision mit einem der Tiere konnte er trotz der Ausweichbewegung nicht mehr verhindern. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Einsatzkräfte der Rettung brachten ihn zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Dornbirn. Auch die getroffene Kuh trug bei dem Unfall Verletzungen davon. Am Auto entstand durch den Zusammenstoß Totalschaden. Eine von der Polizei durchgeführte Atemalkoholüberprüfung beim Fahrzeuglenker verlief negativ.

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