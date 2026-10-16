Millionenschwere Insolvenz in Vorarlberg: Bauträger meldet Konkurs an

Über das Vermögen der Müller Wohnbau GmbH mit Sitz in Altach wurde am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Wie die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV EUROPA übereinstimmend mitteilen, belaufen sich die Passiva auf rund 9,8 Millionen Euro.

Dominanz der Bankverbindlichkeiten

Das Unternehmen war als regionaler Bauträger auf die schlüsselfertige Übergabe von Häusern und Wohnungen spezialisiert. „Die Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz werden von der Schuldnerin auf die rückläufige Nachfrage am Wohnungsmarkt sowie die gestiegenen Zinsen und Fremdfinanzierungskosten zurückgeführt“, so der AKV in einer aktuellen Aussendung. Als Insolvenzursache nennt der KSV1870: „Rückgang der Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Über die Müller Bau GmbH & Co KG wurde bereits am 2.3.2026 das Konkursverfahren eröffnet, was zur Folge hatte, dass die Müller Wohnbau GmbH die operative Tätigkeit bereits eingestellt hat“, so in einer aktuellen Aussendung. „Die Schuldnerin ist Eigentümerin von diversen Liegenschaften bzw. Liegenschaftsanteilen (Wohnungen), welche fremdfinanziert und überwiegend durch Hypotheken belastet sind“, so der AKV weiter. Gegenüber Banken sollen Verbindlichkeiten von rund 9,7 Millionen Euro bestehen.

Keine Sanierung: Unternehmen wird aufgelöst

Eine Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs oder eine Sanierung ist nicht geplant. Da eine positive Fortbestehensprognose fehlt, hat die Geschäftsführung der Schließung des Unternehmens ausdrücklich zugestimmt. Eigene Dienstnehmer beschäftigt das Unternehmen aktuell keine mehr, heißt es. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 30. November 2026 über den KSV1870 oder den AKV anmelden. Die erste Prüfungstagsatzung findet am 14. Dezember 2026 am Landesgericht Feldkirch statt.